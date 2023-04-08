София, 8 апреля, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук опубликовала в Сети официальное видеообращение в домашнем халате, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео:"Ставшая послом Украины сексолог обратилась к болгарам» Олеся Илащук

По данным издания, скан поста в социальной сети опубликовал журналист Сергей Сидоренко. Когда видеозапись с обращением посла начала с высокой скоростью расходиться по соцсетям, посольство Украины в Болгарии ролик удалило. Дипмиссия позже опубликовала новый ролик, на котором Илащук уже была одета в пиджак.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента Украины Владимира Зеленского на должность посла Украины в Болгарии была назначена специалист по сексологии и драгоценным украшениям Олеся Илащук. О назначении стало известно 26 декабря. В соцсетях женщина указывала, что работает клинический психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом.