София, 8 апреля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Посольство Украины в Болгарии опубликовало на своих страницах в соцсетях видеообращение украинского посла Олеси Илащук, которая была одета в халат, после чего этот видеоролик был удалён. Об этом 8 апреля сообщает издание «Страна. ua».

Кадр из видео: «Олеся Илащук в домашнем халате» Олеся Илащук

Отмечается, что украинские журналисты обратили внимание на видеообращение посла, которое она сделала в «домашнем халате».

Также уточняется, что после этого указанный видеоролик был удалён и вместо него выложили новый, на котором посол была одета в пиджак.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2022 года указом президента Украины Владимира Зеленского на должность посла Украины в Болгарии была назначена специалист по сексологии и драгоценным украшениям Олеся Илащук. Новый посол никогда не работала в госструктурах, и у нее нет опыта дипломатической службы.