Москва, 8 апреля, 2023, 10:17 — ИА Регнум. На следующей неделе в центральной части Европейской России ожидается майская погода, воздух прогреется +18 °C. Об этом 8 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Теплая погода в Москве

По словам синоптика, которые приводит РИА Новости, погоду в центральных регионах страны в выходные и на следующей неделе будет определять антициклональная циркуляция.

«Это значит, что она будет просто замечательной: температура будет опережать своё развитие. Если ещё в выходные температурный фон будет больше соответствовать третьей декаде апреля, то к середине следующей недели это будет по-настоящему майская погода», — сказал он.

Вильфанд уточнил, что 8 апреля температура воздуха в указанном регионе составит +11… +13 °C, 9 и 10 апреля — +13… +15 °C, а с 11 по 14 апреля — +13… +18 °C.

Также синоптик пояснил, что это потепление связано с тем, что формировать температуру в тёплом секторе антициклона наряду с солнцем будет тёплый воздух.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в течение следующей недели в Москве ожидается практически майское тепло. Температура воздуха в городе 12 и 13 апреля может подняться до +20 °C.