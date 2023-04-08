Кейптаун, 8 апреля, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Южно-Африканская Республика готовится к тому, что все лидеры стран — участниц БРИКС, включая президента России Владимира Путина, лично примут участие в августовском саммите организации. Об этом 8 апреля заявил шерпа (доверенное лицо руководителя страны — члена в организации — прим. ред.) ЮАР Анил Суклал.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время встречи в формате «БРИКС плюс» в режиме видеоконференции. Архивное фото

«У нас есть подтверждение, что все лидеры примут участие в саммите», — приводит его слова РИА Новости.

Суклал утвердительно ответил на вопрос о том, намерены ли лидеры всех пяти стран принять участие очно в саммите.

«Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент [ЮАР Сирил] Рамофоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР», — пояснил шерпа.

Также он указал, что южноафриканское правительство сейчас обсуждает этот вопрос, и страна готовится к проведению полноценного саммита БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение о том, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит БРИКС в этом году, пока не принято.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор 23 марта заявила, что российский лидер приглашён на саммит БРИКС и напомнила, что Путин — один из лидеров стран — участниц организации. Она подчеркнула, что никакие решения МУС не могут являться помехой.