Тайбэй, 8 апреля, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Тайвань зафиксировал 42 беспилотных летательных аппарата и восемь кораблей Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в прилегающем к острову регионе. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили на официальной странице министерства обороны Тайваня в социальной сети Twitter.

Zuma\TASS ВМС НОАК

Утверждается, что 29 китайских беспилотников пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива в северной, центральной и южной её частях. По данным тайваньского оборонного ведомства, БПЛА совершили заход в опознавательную зону противовоздушной обороны острова.

Ранее 8 апреля китайская сторона предупредила Тайвань о проведении военных учений в акваториях около острова. Как заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И, учения пройдут в период с 8 по 10 апреля по пекинскому времени.