Тель-Авив, Израиль, 8 апреля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Посольство России в Израиле сообщило об отсутствии информации о гражданах России, которые могли пострадать в результате теракта в Тель-Авиве, передает 8 апреля ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать <…> на набережной Тель-Авива <…> отсутствует», — говорится в сообщении.

В посольстве продолжают следить за ситуацией.

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Как сообщало ИА REGNUM, как минимум один человек погиб, ещё шестеро получили ранения в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве вечером 7 апреля. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Наезд на пешеходов произошёл на набережной Чарльза Клора. Водитель протаранил автомобилем толпу на набережной, после чего предполагаемый виновник происшествия был «нейтрализован».