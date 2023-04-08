Москва, 8 апреля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. В больнице на юго-западе Москвы скончался 85-летний профессор в области безопасности людей в чрезвычайных ситуациях и архитектурно-строительного проектирования Валерий Холщевников. В конце марта учёный был госпитализирован с тяжёлыми травмами. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Гвоздики

30 марта Валерий Холщевников был доставлен в ГКБ №31 в районе Коньково из своей квартиры на улице Миклухо-Маклая. Врачи диагностировали у него серьёзные телесные повреждения. Неделю профессор провёл в больнице под наблюдением медиков, которые пытались стабилизировать состояние пациента. Но 5 апреля учёный скончался. Ему было 85 лет.

«85-летний мужчина был госпитализирован бригадой скорой помощи с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние», 5 апреля скончался», — рассказал собеседник агентства.

Причину смерти профессора определит экспертиза, о его смерти медики сообщили в полицию. Теперь по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, при которых Холщевников получил такие травмы.

Валерий Холщевников — доктор технических наук, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, член правления Российского комитета IСОМО (ЮНЕСКО), эксперт Республиканского исследовательского научно-консультационного центра экспертизы (РИНКЦЭ) Министерства науки и технологии РФ.

Многие годы он занимался исследованием движения людских потоков в зданиях и на их территориях и разработал уникальный метод оптимизации путей эвакуации при пожаре. Он был первым в мире, кто предложил использовать в высотных зданиях при эвакуации лифты вместо лестниц, вопреки распространённому мнению. И к его рекомендациям прислушались.

Идеи и расчёты Холщевникова были учтены в противопожарных нормах проектирования зданий и сооружений, производственных зданий промышленных предприятий, общественных зданиях, метрополитена, в нормах безопасности при эвакуации из школьных зданий, а также при проектировании ряда олимпийских сооружений в Москве, гостиничного комплекса «Дагомыс», при реконструкции Казанского вокзала в Москве, комплекса МИСИ на Ярославском шоссе и многих других.