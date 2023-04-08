Мурманск, 8 апреля, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Александр Большунов досрочно одержал победу в спринтерском зачёте Кубка России. Об этом стало известно в субботу, 8 апреля.

Павел Бедняков/РИА Новости Александр Большунов

Досрочную победу Большунова обеспечило снятие 23-летнего Александра Терентьева со спринтерской гонки, так как идущий третьим Савелий Коростелёв, набравший 264 очка, не сможет даже теоретически догнать его в общем зачёте. На данный момент в общем зачёте у Большунова 317 очков, у Терентьева — 316 очков.

В марте Александр Большунов выиграл скиатлон на 30 километров, проводимый в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени. 30-километровую дистанцию Большунов преодолел за 1 час 11 минут и 0,1 секунды. Вторым пришел Сергей Устюгов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ.