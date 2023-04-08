СМИ: ВСУ неудачно пытались захватить Запорожскую АЭС в октябре 2022 года
Times: 600 солдат ВСУ на 30 лодках в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС
Лондон, 8 апреля, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Неудачную попытку захвата Запорожской АЭС 19 октября 2022 года предприняла группа военных ВСУ, в число которой входило свыше 600 человек из украинских элитных подразделений. Об этом 7 апреля сообщила британская газета The Times.
По данным издания, группировка украинских военных совершила попытку произвести высадку на левый берег Днепра, для чего ею было задействовано свыше 30 лодок. У военных ВСУ были крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы MK-19 и противотанковые ракетные комплексы.
Отмечается, что Киев официально не признавал факта такой попытки захвата ЗАЭС, в то же время представители украинских спецслужб, включая военную разведку и ВМС, сообщили газете подробности произошедшего.
Как отметили источники, участвовавшие в попытке захвата военные ВСУ не ожидали, что российские войска окажут им жёсткое сопротивление, так как считали, что ВС РФ не смогут использовать артиллерию в районе электростанции.
«Российские [войска] построили очень густую оборону, они всё заминировали. При нашем приближении они даже подогнали танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо по воде», — заявил газете один из офицеров ВСУ. Как пишет издание, в это же время украинские войска на противоположном берегу Днепра пытались нанести удар по российским позициям из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Также указывается, что источник издания в американской оборонной среде заявил, что США передавали «оперативные сведения» спецназу ВСУ, и добавляется, что из-за массированного обстрела российскими войсками основная часть украинской группировки не смогла высадиться около ЗАЭС. В то же время небольшая группа военных ВСУ высадилась на берег и три часа вела перестрелку с российскими военнослужащими на окраине Энергодара.
31 марта глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что следует принять механизм международных санкций против Украины, чтобы уберечь Запорожскую АЭС от обстрелов со стороны украинских сил. По его мнению, ограничения должны коснуться представителей киевского правительства и руководства силовых органов, причастных к атакам на станцию.