Лондон, 8 апреля, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Неудачную попытку захвата Запорожской АЭС 19 октября 2022 года предприняла группа военных ВСУ, в число которой входило свыше 600 человек из украинских элитных подразделений. Об этом 7 апреля сообщила британская газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

По данным издания, группировка украинских военных совершила попытку произвести высадку на левый берег Днепра, для чего ею было задействовано свыше 30 лодок. У военных ВСУ были крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы MK-19 и противотанковые ракетные комплексы.

Отмечается, что Киев официально не признавал факта такой попытки захвата ЗАЭС, в то же время представители украинских спецслужб, включая военную разведку и ВМС, сообщили газете подробности произошедшего.

Как отметили источники, участвовавшие в попытке захвата военные ВСУ не ожидали, что российские войска окажут им жёсткое сопротивление, так как считали, что ВС РФ не смогут использовать артиллерию в районе электростанции.

«Российские [войска] построили очень густую оборону, они всё заминировали. При нашем приближении они даже подогнали танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо по воде», — заявил газете один из офицеров ВСУ. Как пишет издание, в это же время украинские войска на противоположном берегу Днепра пытались нанести удар по российским позициям из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Также указывается, что источник издания в американской оборонной среде заявил, что США передавали «оперативные сведения» спецназу ВСУ, и добавляется, что из-за массированного обстрела российскими войсками основная часть украинской группировки не смогла высадиться около ЗАЭС. В то же время небольшая группа военных ВСУ высадилась на берег и три часа вела перестрелку с российскими военнослужащими на окраине Энергодара.

31 марта глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что следует принять механизм международных санкций против Украины, чтобы уберечь Запорожскую АЭС от обстрелов со стороны украинских сил. По его мнению, ограничения должны коснуться представителей киевского правительства и руководства силовых органов, причастных к атакам на станцию.