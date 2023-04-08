Москва, 8 апреля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Японские компании за последний год на порядок сократили зависимость от российского угля. Как сообщила газета Nikkei в субботу, 8 апреля, некоторые из компаний сталкиваются с трудностями замещения из-за малого количества альтернатив.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По данным источника, компания Rengo, производящая картон и использующая в качестве топлива около 140 тысяч тонн угля в год, смогла отказаться от импорта угля из России в пользу Индонезии. Также объёмы закупки российского топлива сокращают энергетические корпорации JERA и Tohoku Electric Power.

Отмечается, что в качестве альтернатив после отказа от российского угля рассматривается не только Индонезия, но и Австралия, США и Канада. В 2021 году крупнейшим экспортером угля стала Австралия, обеспечивавшая около 37% рынка этого сырья.

Ранее газета The New York Times утверждала, что страны Запада по-прежнему остаются в зависимости от российского атомного сектора в связи со сложностями в поиске альтернативы. По данным газеты, отказ Запада от российской атомной промышленности станет сильным ударом по европейской экономике.