Пхеньян, 8 апреля, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну устное послание и в нём отметил, что он придаёт большое значение отношениям между двумя странами. Об этом 8 апреля сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Сергей Карпухин/ТАСС Председатель КНР Си Цзиньпин

Отмечается, что Си Цзиньпин поблагодарил Ким Чен Ына за поздравительное послание по случаю его переизбрания на пост председателя КНР.

«Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин сказал, что придаёт большое значение отношениям между двумя партиями и государствами», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Си Цзиньпин заявил о готовности к ускорению развития социализма в КНР и КНДР, а также способствованию миру, стабильности и процветанию в регионе путём укрепления стратегического руководства двух стран, вместе с северокорейским лидером.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Си Цзиньпин предложил президенту Эммануэлю Макрону внести свой план урегулирования на Украине. Китайский лидер заявил, что Пекин поддержит инициативу Парижа.