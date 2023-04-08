Симферополь, 8 апреля, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Способ урегулирования ситуации на Украине предложил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Сергей Корсун ИА REGNUM Территориальная целостность Украины

«Наиболее реалистичный и оптимальный вариант, — по которому различные регионы бывшей Украины ждёт различная политическая судьба», — цитирует Константинова РИА Новости.

Политик пояснил, что регионы по-разному вписаны «в проект несостоявшегося, обанкротившегося украинского государства», некоторые слишком глубоко.

Но есть на Украине традиционно русские земли. Юго-Восток Украины, отмечает Константинов, «всегда тяготел к России и всегда являлся очень важной частью Русского мира, русским буфером безопасности».

Под контролем России должны находиться Николаевская, Одесская, Харьковская и Днепропетровская области. По словам парламентария, форма отношений может быть разная — «от союзного государства с какой-то его частью, которая предпочтет государственную самостоятельность, до субъекта Федерации, как в случае с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями».

Говоря о Западной Украине, Константинов напомнил, что для России это также не чужая земля и не чужие люди. Однако им стоит жить своей жизнью, потому что они уже очень сильно «инфицированы русофобией». По его словам, эта проблема — на поколения, и Западной Украине придётся самой разбираться со своим прошлым, с настоящим и самой проектировать своё будущее.

«Единственным нашим условием для них должно быть искоренение нацизма как общепризнанной преступной идеологии и запрет на его возрождение в будущем», — сказал Константинов.

Что касается Центральной Украины, она станет главным предметом предстоящего торга России с коллективным Западом, отмечает парламентарий.

«Считаю, наиболее реальный вариант — создание на этих землях нейтрального государственного образования, без права вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз», — сказал Константинов.

Прочие существующие варианты урегулирования крымский парламентарий назвал менее реалистичными и более опасными. А изложенное им предложение «гарантирует нас от продолжения войны», а также от геноцида русских людей, от «уничтожения наших святынь, памятников войны, русского языка и от гонений на православие».

Константинов ранее заявлял, что Одесса должна обязательно перейти под контроль России. О необходимости освободить от ВСУ Одессу и Чернигов ранее также заявлял врио главы ДНР Денис Пушилин.