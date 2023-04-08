Париж, 8 апреля, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина проложили путь для дальнейшей совместной работы по разрешению конфликта на Украине дипломатическим путём, сообщил высокопоставленный французский чиновник изданию Bloomberg 8 апреля.

Huang Jingwen/Global Look Press Переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина

По словам собеседника, прошедшие пять часов переговоров Макрона и Си Цзиньпина «подготовили почву» для дальнейшей совместной работы по достижению мира. По итогам переговоров китайский лидер поблагодарил французского президента за «разъяснение некоторых вопросов».

Как уточняет Bloomberg, Эммануэль Макрон ставил перед собой задачу убедить Си Цзиньпина использовать своё влияние и авторитет для убеждения президента Российской Федерации Владимира Путина положить конец боевым действиям на территории Украины.

В ходе переговоров с президентом Франции Си Цзиньпин подчеркнул, что затягивание украинского кризиса вредит всем сторонам, а также отметил, что единственным правильным выходом из ситуации является урегулирование дипломатическим путём.

Двухдневный государственный визит Эммануэля Макрона в Китай начался 5 апреля. Самолёт с французским политиком на борту приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине. Как сообщало Центральное телевидение Китая, Макрон в ходе государственного визита планировал переговоры с Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.