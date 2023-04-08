Москва, 8 апреля, 2023, 08:59 — ИА Регнум. Движение нескольких маршрутов трамваев в центре Москвы, которые ранее по техническим причинам задерживались, восстановлено. Об этом 8 апреля сообщает департамент транспорта российской столицы в своём Telegram-канале.

Владимир Федоренко/РИА Новости Трамваи в Москве

«Восстановлено движение трамваев №А и 45 на Абельмановской, Трудовой, Большой и Малой Андроньевской, Андроньевском проезде, Волочаевской, Большой Калитниковской улицах», — указывается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по техническим причинам в центре Москвы в субботу задерживались несколько маршрутов трамваев. Также уточнялось, что в связи с этим указанные маршруты были временно изменены.

1 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении десяти регионам 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта. Оно коснётся Краснодарского, Красноярского и Пермского краёв, а также Волгоградской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Ярославской областей.