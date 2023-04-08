Мелитополь, 8 апреля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Указ украинского президента Владимира Зеленского о якобы создании 19 военных администраций в Запорожской области является очередной пиар-акцией Киева, которая преследует цель запугивания местных жителей. Такое мнение 8 апреля высказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как указал Рогов, слова которого приводит ТАСС, документ, обнародованный 7 апреля украинской стороной, не имеет никакого реального веса.

«Надо отдать должное, Зеленский умеет заниматься пиаром, поэтому сейчас подписал указ о создании 19 подконтрольных ему администраций на освобожденной РФ территории Запорожской области. Среди них, естественно, и Энергодар, Бердянский, Мелитопольский, Пологовский районы», — сказал он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что украинский лидер может с таким же успехом издавать указы о якобы создании военных администраций во Владивостоке или в Рязани.

7 апреля вечером офис украинского президента опубликовал указ за подписью Зеленского о якобы создании в российской Запорожской области 19 военных администраций.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Зеленский заявил, что киевские власти намерены разработать новый санкционный список. Он не назвал никаких подробностей, в том числе фамилии людей и названия компаний, против которых будут введены санкции.