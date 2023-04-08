Москва, 8 апреля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Штраф за ремонт и мойку автомобиля на дачном участке появился в России. Об этом 8 апреля сообщают «Известия».

Jens Kalaene/ТАСС Мойка машины

Перечень запретов для владельцев дачных участков в России был дополнен новыми пунктами. Садоводы будут обязаны ликвидировать на своём участке вредные растения и косить траву. Штраф за несоблюдение этого правила составит пять тыс. рублей для дачника и до 500 тыс. рублей для владельца сельхозземель.

Кроме того, появился штраф за мойку, ремонт и техобслуживание автомобиля на территории СНТ. Он составляет от трёх до пяти тысяч рублей. При этом если будет выявлено загрязнение почвы, то штраф возрастёт до десяти тыс. рублей.

При этом ряд требований был смягчён или отменён. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России отменили ряд «дачных» штрафов. В частности, дачникам разрешили сжигать сухую траву, листву и ветки на садовых участках на расстоянии 15 метров от построек.