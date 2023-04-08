Вашингтон, 8 апреля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Новая партия американских секретных документов по Ближнему Востоку и Китаю, а также по Украине появилась в интернете. Об этом 7 апреля сообщила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По данным издания, в Сеть было выложено свыше 100 документов, на части из которых имеется маркировка о том, что их содержание не должны узнать представители каких-либо других стран.

Отмечается, что, как заявили газете аналитики, масштаб произошедшей утечки и содержание опубликованных секретных документов может нанести властям США серьёзный ущерб.

При этом один из представителей американского разведывательного сообщества назвал эту утечку «кошмаром для «Пяти глаз» (разведывательного альянса США, Австралии, Канады, Великобритании и Новой Зеландии — прим. ред.).

Также указывается, что одним из документов является карта с расстановкой сил вокруг Артёмовска ДНР, а в других содержатся секретные данные о Китае и Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и о борьбе с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля New York Times сообщила, что Пентагон изучает утечку секретных документов США о состоянии ВСУ и планах НАТО по усилению украинской армии для контрнаступления. Газета уточнила, что эти материалы датируются началом марта и якобы распространяются через «российские проправительственные Telegram-каналы».

7 апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал фотошопом указанные секретные документы. Он утверждает, что речь идет якобы об «уловке» со стороны российских разведывательных служб.