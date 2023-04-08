Анкара, 8 апреля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Часть туроператоров снизила цены на размещение в турецких отелях на 10%, а в некоторых случаях и на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщает 8 апреля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Очень сложно что-то прогнозировать, но могу сказать, что у некоторых туроператоров за последнюю неделю мы видим снижение стоимости на лето. То есть я порекомендовала бы путешественникам мониторить цены, потому что спрос на Турцию неравномерный», — отметила Ломидзе.

Она подчеркнула, что летом Турция станет лидером из всех туристических направлений.

Как сообщалось ранее, 7 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что туризм является важной составляющей сотрудничества Анкары с Москвой. Поэтому в Турции в этом году ожидают роста потока туристов из России.