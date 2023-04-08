Москва, 8 апреля, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Москва нацелена на расширение экономических связей со столицей Вьетнама Ханоем. Об этом в субботу, 8 апреля, в интервью ТАСС рассказал заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Евгений Дридзе.

LUONG THAI LINH/ЕРА/ТАСС Столица Вьетнама город Ханой

На данный момент Евгений Дридзе находится в Ханое на проходящей там с 5 по 8 апреля крупной международной выставке Vietnam Expro — 2023. По его словам, в последние годы Вьетнам не был в центре экономического интереса Москвы, поэтому стороны не добились особенных успехов в этой сфере сотрудничества.

«Наш интерес в том, чтобы эти компании здесь закрепились, чтобы мы могли создать плацдарм московского бизнеса в Ханое и во Вьетнаме в целом», — приводит ТАСС слова Дридзе.

Также замглавы департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы призвал к использованию потенциала экономических связей сторон.

Накануне, 7 апреля, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на полях 24-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии в Ханое заявил о готовности России поддержать Вьетнам в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций.