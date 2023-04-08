Пекин, 8 апреля, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Китайские военные в период с 8 по 10 апреля проведут манёвры в морских акваториях около острова Тайвань. Об этом 8 апреля сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И на своей странице в соцсети WeChat.

Zuma/ТАСС Учения военнослужащих Народно-освободительной армии Китая

«8–10 апреля по пекинскому времени НОАК проведёт учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, к югу и к востоку от Тайваня», — написал он.

Ши И отметил, что НОАК начала проведение военных учений около острова Тайвань для предостережения тайваньских сепаратистов и внешних сил, которые их поддерживают.

Также официальный представитель китайской армии подчеркнул, что НОАК предпримет все необходимые меры по защите суверенитета и территориальной целостности КНР. Манёвры названы «Объединённый острый меч», во время их проведения также запланировано патрулирование вокруг острова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пекин ввёл санкции против главы представительства Тайваня в США и двух тайваньских организаций из-за их сепаратистской деятельности. Санкциям подверглись глава экономического и культурного представительства Тайбэя в Вашингтоне Сяо Мэйцинь и организации Prospect Foundation и Фонд по изучению мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APS).