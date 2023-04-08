Ставрополь, 8 апреля, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Севастопольский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника сержанта ВС РФ, обвиняемого в нарушении правил уставных взаимоотношений и покушении на убийство сослуживца, сообщает «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошел около года назад в Мариуполе (ДНР) во время специальной военной операции (СВО). По информации следствия, военнослужащий выстрелил в лицо командиру своего младшего брата, считая, что тот ответственен за гибель подчиненного в бою.

В ходе конфликта сержант продолжил поиски родственника и нашел его тело. Отмечается, что раненный сержантом сослуживец выжил благодаря действиям врачей.

Адвокаты обвиняемого настояли на том, что их подзащитный совершил этот поступок из-за психического расстройства, вызванного потерей брата, и якобы не осознавал последствия своих действий. При этом по результатам судебно-психиатрической экспертизы указанная версия не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля «Коммерсантъ» написал о том, что Курский гарнизонный военный суд осудил двоих участвовавших в спецоперации российских военнослужащих за отказ выполнить боевой приказ командира.

Им дали по три года заключения. Приговор был вынесен еще в декабре 2022 года.