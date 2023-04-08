Москва, 8 апреля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. По техническим причинам в центре Москвы в субботу задерживается несколько маршрутов трамваев. Об этом 8 апреля сообщает департамент транспорта российской столицы в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трамвай

«На Абельмановской, Трудовой, Большой и Малой Андроньевской, Андроньевском проезде, Волочаевской, Красноказарменной, Большой Калитниковской улицах, а также на улице Радио и Лефортовском мосту по техническим причинам задерживаются трамваи № А, 4,32,37,43,45,46 и 50», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в связи с этим указанные маршруты были временно изменены. Также пассажирам рекомендовано следить за объявлениями водителей и быть внимательнее.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении десяти регионам 86,5 миллиарда рублей на развитие электротранспорта. Речь идёт о Краснодарском, Красноярском, Пермском краях, Волгоградской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Ярославской областях.