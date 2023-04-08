Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Выборы в три органа Организации Объединенных Наций (ООН) проиграла Россия на текущей неделе. Об этом 7 апреля сообщает агентство The Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

В частности, Россия проиграла Эстонии в борьбе за членство в исполнительном совете ЮНИСЕФ. Кроме того, поражением закончилась борьба за место в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, где Россия уступила Армении и Чехии.

Также Россия потерпела «сокрушительное поражение» от Румынии при голосовании за место в Комиссии по положению женщин Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

«Это явный сигнал от членов ЭКОСОС о том, что ни одна страна не должна занимать должности в важнейших органах ООН, когда она грубо нарушает Устав ООН», — так прокомментировала результаты голосования постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Причиной поражения России стало проведение спецоперации на Украине. При этом Россия была избрана в Комиссию по социальному развитию путем аккламации и вошла в Межправительственную рабочую группу экспертов по международным стандартам учета и отчетности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замглавы МИД РФ Сергей Вершинин указал на важную роль ООН как международной площадки, где страны могут искать общие позиции по ключевым вопросам.