Москва, 8 апреля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Видеозапись с кадрами ночной боевой работы российских истребителей Су-27, действующих в зоне специальной военной операции, обнародовало 8 апреля Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27

Об этом пишет газета «Известия». Ведомство привело рассказ старшего инструктора летчика Алана Датиева, который смог уничтожить два украинских вертолета Ми-24.

«В один из дней стандартного патрулирования воздушного пространства в районе переднего края обнаружил две воздушные метки сначала. По характеристикам — два вертолета Ми-24, которые летели в районе переднего края. Соответственно, принял меры все: сближение, постановку на атаку и уничтожение», — сообщил он.

Кроме того, в другом районе Датиеву удалось уничтожить штурмовик ВСУ Су-25.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2023 года в небе над Черным морем в районе Крыма был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США MQ-9 Reaper. Он двигался с выключенными транспондерами, нарушая границы района временного режима использования воздушного пространства.

Для сопровождения беспилотника вылетели истребители Су-27. При этом дрон перешел в неуправляемый полет и столкнулся с водной поверхностью. Российские самолеты в контакт с американским БПЛА не вступали. Летчики, участвовавшие в вылете, были представлены к госнаградам Минобороны РФ.