ДНР, 8 апреля, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Российские бойцы, штурмующие Артёмовск, прорвались к важнейшей дороге, ведущей в город, сообщает 8 апреля Telegram-канал «Военкоры «Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

Речь идёт о магистрали Т-0504, соединяющей населенные пункты Красное и Ступочки.

Военные ВСУ заявили, что российские силы подошли вплотную к дороге. По украинским данным, тяжёлые бои ведутся у центра города, в районе железной дороги. Восточнее неё почти не осталось позиций ВСУ. Бойцы «Вагнера» успешно ведут штурмовые действия в районе улицы Корсунской.

Также российские силы движутся вперёд и в юго-западной части города.

Как сообщалось ранее, российские военные продвигаются к западным кварталам Артёмовска. Украинские вооружённые формирования вынуждены отходить.