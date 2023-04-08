Донецк, 8 апреля, 2023, 07:39 — ИА Регнум. Процесс обмена пленными с Донецкой Народной Республикой усложняет и затягивает Украина. Такое заявление сделала омбудсмен ДНР Дарья Морозова в беседе с РИА Новости.

Ombudsmandnr.ru Дарья Морозова

«Переговоры об обмене проходят крайне тяжело. Украинская сторона традиционно усложняет и затягивает процесс», — пояснила Морозова.

По словам омбудсмена ДНР, в связи с таким подходом со стороны Украины, назвать точную дату следующего обмена и количество её участников попросту невозможно.

Также Морозова выразила уверенность в том, что компетентные органы прилагают все необходимые усилия для освобождения российских бойцов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Москва передала Киеву пятерых раненых украинских военнослужащих.