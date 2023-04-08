Уссурийск, Приморский край, 8 апреля, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве было возбуждено после обнаружения человеческих останков в сгоревшем автомобиле в городе Уссурийске. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Приморскому краю.

Bernd-007 Сгоревший автомобиль

«В сгоревшем автомобиле обнаружены останки человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — уточнили в СУ СК по региону.

Следователи установили личность арендатора автомобиля и провели у него обыск в квартире. При обыске было изъято несколько вещей с веществом бурого цвета на них (предположительно, пятен крови).

«Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз», — добавили в ведомстве.

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