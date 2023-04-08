В Уссурийске найдены человеческие останки в сгоревшем автомобиле
В Уссурийске возбудили уголовное дело после обнаружения человеческих останков в автомобиле
Уссурийск, Приморский край, 8 апреля, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве было возбуждено после обнаружения человеческих останков в сгоревшем автомобиле в городе Уссурийске. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Приморскому краю.
«В сгоревшем автомобиле обнаружены останки человека. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — уточнили в СУ СК по региону.
Следователи установили личность арендатора автомобиля и провели у него обыск в квартире. При обыске было изъято несколько вещей с веществом бурого цвета на них (предположительно, пятен крови).
«Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз», — добавили в ведомстве.
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