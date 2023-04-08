Кейптаун, 8 апреля, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Южно-Африканская Республика готовится принять всех лидеров БРИКС, намеревающихся участвовать в саммите в августе, в том числе и президента России Владимира Путина. Об этом заявил 8 апреля шерпа (доверенное лицо) ЮАР в БРИКС Анил Суклал в интервью РИА Новости.

Михаил Метцель/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в XIV саммите БРИКС

Суклал подчеркнул, что имеется подтверждение, что все лидеры лично примут участие в саммите.

«Да, все лидеры посетят саммит. Россия не утверждала обратного. Приглашение направил президент [ЮАР Сирил] Рамафоса, президент Путин поблагодарил, мы готовимся к тому, что все лидеры будут присутствовать в ЮАР. Наш кабинет министров занят тем, что обсуждает этот вопрос, но, как я сказал, мы готовимся к полноценному саммиту», — сказал Суклал.

Как сообщалось ранее, решение о том, поедет ли Владимир Путин на саммит БРИКС в этом году, пока не принято. Об этом сообщил 24 марта журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.