Кейптаун, 8 апреля, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Только санкции, инициированные ООН, считает справедливыми Южно-Африканская Республика (ЮАР) и выступает против односторонних санкций. Такое заявление сделал 8 апреля шерпа страны в БРИКС Анил Суклал в беседе с РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЮАР

«Мы часть Организации Объединенных Наций и уважаем только санкции, одобренные ООН. ООН не вводила санкций против России, есть только односторонние санкции, к которым мы не присоединяемся. Поэтому наши отношения с Россией крепки как никогда», — указал Суклал.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В экономический блок готовы вступить еще целый ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет. В начале текущего года ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая. Оно продлится до конца 2023 года, а затем ЮАР передаст его другой стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МИД России призвали не рассчитывать на создание единой валюты для международных расчётов между странами БРИКС.