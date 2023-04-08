Донецк, 8 апреля, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Отряд украинских военных, проводивших разведку боем на южнодонецком направлении, был замечен и уничтожен российскими снайперами, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, как сообщил Гордеев, расчеты российских зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» сбили беспилотные летательные аппараты ВСУ «Фурия» и «Валькирия».

На запорожском направлении Вооружённые силы России также обнаружили в районе Гуляйполя украинскую гаубицу, а в районе Новоданиловки — минометный расчет неприятеля. Их выявили, используя автоматические звукометрические комплексы.

В ходе контрбатарейной борьбы указанные цели были поражены артиллерией.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля стало известно, что войска ВС РФ уничтожили две украинские группы диверсантов и разведчиков на южнодонецком и запорожском направлениях. В результате действий российских военные было ликвидировано до 25 солдат ВСУ.