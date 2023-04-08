Российские снайперы уничтожили в ДНР украинскую разведгруппу
Пресс-центр группировки «Восток»: снайперы ВС России уничтожили в ДНР украинскую разведгруппу
Донецк, 8 апреля, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Отряд украинских военных, проводивших разведку боем на южнодонецком направлении, был замечен и уничтожен российскими снайперами, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«На южнодонецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Кроме того, как сообщил Гордеев, расчеты российских зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» сбили беспилотные летательные аппараты ВСУ «Фурия» и «Валькирия».
На запорожском направлении Вооружённые силы России также обнаружили в районе Гуляйполя украинскую гаубицу, а в районе Новоданиловки — минометный расчет неприятеля. Их выявили, используя автоматические звукометрические комплексы.
В ходе контрбатарейной борьбы указанные цели были поражены артиллерией.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля стало известно, что войска ВС РФ уничтожили две украинские группы диверсантов и разведчиков на южнодонецком и запорожском направлениях. В результате действий российских военные было ликвидировано до 25 солдат ВСУ.