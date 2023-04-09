Наступил 409-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. С целью отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений власти Украины готовят масштабную провокацию, направленную на дискредитацию России на международной арене. Как сообщили 8 апреля журналистам в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине, для ее реализации в населенном пункте Ахтырка Сумской области подготовлен якобы участок «передового рубежа обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с войсками РФ». Именно туда из моргов хотят доставить тела и останки украинских бойцов. По легенде, речь идет о погибших якобы в результате огневого поражения «российскими» артиллерийскими боеприпасами, снаряженными «отравляющими веществами».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Тем временем российские штурмовики, ведущие оборону Артёмовска, устроили Вооруженным силам Украины (ВСУ) «адскую ночь»: с 7 на 8 апреля они прорвались к трассе Т-0504, пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Сообщается также о тяжелых боях в районе железной дороги. Только за одни сутки на донецком направлении уничтожены около 260 украинских военнослужащих, известило накануне, 7 апреля, Минобороны РФ.

Переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной полностью исключает госсекретарь США Энтони Блинкен. В интервью медиагруппе Funke он заявил, что российская сторона пока не готова в них вступить. Также в Америке продолжают раскачивать тему появления в соцсетях новых секретных документов США по Украине и Китаю — якобы ущерб от появления закрытой информации может быть значительным.

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