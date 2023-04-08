Тунис, 8 апреля, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Пограничная служба Туниса с начала 2023 года задержала в море в общей сложности 14 406 человек, которые собирались незаконно проникнуть на территорию стран ЕС, говорится в заявлении Национальной гвардии республики.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

В ведомстве отметили, что более 13 тысяч из числа нарушителей являются выходцами из других стран Африки. Кроме того, как уточняется в заявлении, с января по март у берегов Туниса были перехвачены более 500 плавательных средств, на которых плыли мигранты.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля у южных берегов Италии потерпело кораблекрушение судно, в котором находилось 18 человек. Происшествие унесло 43 жизни. Среди жертв были несовершеннолетние.

Летом 2022 года глава МИД Италии Луиджи Ди Майо предупредил, что Европа может столкнуться с новой волной мигрантов из Африки из-за продовольственного кризиса.