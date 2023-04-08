Санкт-Петербург, 8 апреля, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета при поддержке полицейских и росгвардейцев проводят обыски в ряде баров Санкт-Петербурга, сообщает 8 апреля Главное следственное управление СК РФ по городу.

Алексей Даничев/РИА Новости Сигнальная лента с надписью «ГСУ по СПб СК России»

По данным следствия, 22 февраля 2023 года неустановленное лицо приобрело в одном из баров Санкт-Петербурга алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а затем реализовало её неограниченному кругу несовершеннолетних. По этому факту было возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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В настоящее время следователями в рамках расследования уголовного дела в помещениях 13 баров, расположенных на улице Ломоносова, проводятся следственные действия, в том числе с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему, а также на установление лица (лиц), причастных к совершению указанного преступления.