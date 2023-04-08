Следственный комитет проводит обыски в 13 барах Санкт-Петербурга
В 13 барах Санкт-Петербурга Следственным комитетом проводятся обыски
Санкт-Петербург, 8 апреля, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Следователи Следственного комитета при поддержке полицейских и росгвардейцев проводят обыски в ряде баров Санкт-Петербурга, сообщает 8 апреля Главное следственное управление СК РФ по городу.
По данным следствия, 22 февраля 2023 года неустановленное лицо приобрело в одном из баров Санкт-Петербурга алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а затем реализовало её неограниченному кругу несовершеннолетних. По этому факту было возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В настоящее время следователями в рамках расследования уголовного дела в помещениях 13 баров, расположенных на улице Ломоносова, проводятся следственные действия, в том числе с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему, а также на установление лица (лиц), причастных к совершению указанного преступления.