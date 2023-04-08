Москва, 8 апреля, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Возвращение морозов до 30 градусов ожидается на Урале и в Сибири, в Якутии и на Таймыре. Об этом 8 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Мороз

Как уточнил метеоролог, в Сибири будет наблюдаться возвращение зимы. Если 7 апреля температура воздуха в Абакане и Хакасии составляла +13…+15 градусов, то уже в субботу, 8 апреля, днём ожидается понижение до ноля.

Резкое понижение температуры, по словам специалиста, ожидается в в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Красноярском крае и на Урале — в Курганской, Челябинской, Свердловской областях.

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются морозы до -33, в Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха понизится до — 20…-26 градусов. В Томской и Кемеровской областях ожидаются морозы -16…-19 градусов, в Алтайском крае похолодает до -9…-11градусов, а в Иркутской области — до -20…-23градусов. На Таймыр придут крепкие морозы до -30…-35 градусов, в Якутии будет наблюдаться понижение до -31…-32 градусов мороза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Вильфанда, в центре европейской части России на предстоящей неделе установится погода, характерная для мая.