Варшава, 8 апреля, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Польские власти намерены проверять каждый транспорт с продовольствием, прибывающий с территории Украины. Об этом заявил 7 апреля министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс в эфире телеканала Polsat.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Министр особо отметил, что проверять будут не только транспорты с зерном, но и, например, с мясом, птицей или яйцом.

По словам Телюса, важным является то, чтобы в Польшу не попадали продукты, которые могли бы нанести вред жителям страны, а также фермерам и польской экономике.

С 6 апреля прекращается украинский экспорт в Польшу кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса.

Как ранее сообщалось, польские фермеры собираются с 11 апреля перекрыть дорогу, идущую из Украины в село Дорохуск, расположенное у границы в Люблинском воеводстве Польши. Акция нацелена на борьбу с ввозом в страну украинского зерна. Блокировка движения должна продлиться три дня.