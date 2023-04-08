Москва, 8 апреля, 2023, 04:58 — ИА Регнум. Защита Дарьи Треповой, которая проходит подозреваемой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, не стала или не успела обжаловать постановление суда о ее аресте, следует из базы судебных дел Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Постановление об удовлетворении ходатайства вступило в силу 8 апреля», — указано в картотеке.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Следствие квалифицировало инцидент как «Теракт». В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) и еще 32 человека пострадали.

Взрывное устройство находилось в статуэтке, которая была вручена в руки военкору 26-летней Дарьей Треповой во время творческой встречи в кафе. 3 апреля подозреваемую в совершении преступления задержали. Басманный суд Москвы отправил ее под арест на два месяца.