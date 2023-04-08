Москва, 8 апреля, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Погода в центре европейской части России установится майская уже к середине предстоящей недели. Об этом 8 апреля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

ИА REGNUM Погода

Как пояснил метеоролог, в выходные дни и на предстоящей неделе погода будет определяться лишь антициклональной циркуляцией. Это означает, что температурный фон будет опережать климатический график.

В выходные дни температура воздуха будет больше соответствовать третьей декаде апреля, но уже к середине следующей недели погода установится по настоящему майская. В субботу, 8 апреля, температура воздуха днём составит +11…+13 градусов. 9 и 10 апреля температура воздуха немного поднимется — до +13…+15 градусов.

Начиная со вторника, 11 апреля, как минимум три дня температура воздуха днём будет держаться на отметках +13…+18 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в течение следующей недели в Москве ожидается практически майское тепло, температура воздуха в городе 12 и 13 апреля может подняться до +20 °C.