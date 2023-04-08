Донецк, 8 апреля, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Территорию ДНР 18 раз обстреляли украинские войска за прошедшие сутки. Об этом 8 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На донецком направлении было зарегистрировано 13 обстрелов со стороны ВСУ из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм. На горловском и на ясиноватском направлениях зафиксировано по два обстрела из артиллерии калибром 155 мм. На волновахском направлении украинские войска совершили один обстрел из артиллерии калибром 155 мм.

Всего ВСУ выпустили 97 единиц различных боеприпасов. Под огнём украинских войск оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка, Яковлевка, Ясиноватая, город Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка, Владимировка.

Поступили сведения о гибели мирного жителя — женщины 1941 года рождения, в Ворошиловском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 18 гражданских лиц, в Ворошиловском районе Донецка, Яковлевке и ранее освобожденной Владимировке. Среди раненых — девочка 2009 года рождения.

Повреждены девять жилых домостроений в Киевском, Ворошиловском и Петровском районах Донецка, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры, в том числе газопровод.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число пострадавших при обстреле Донецка украинскими военнослужащими увеличилось до 16 человек.