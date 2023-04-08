Нджамена, 8 апреля, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Власти Чада потребовали от германского посла Яна Кристиана Гордона Крихеру покинуть страну в течение 48 часов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство связи африканского государства.

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«Это решение правительства мотивировано невежливым отношением и неуважением к дипломатическим обычаям», — цитирует Reuters заявление правительства Чада.

Как сообщалось ранее, в начале января 2023 года западные СМИ заявили о новой попытке государственного переворота в Чаде. Официальные представитель правительства Чада назвал эти заявления попыткой нагнетания обстановки.

В декабре прошлого года в Чаде приговорили свыше 260 человек, участвовавших в антиправительственных демонстрациях, к тюремному заключению на сроки от двух до трёх лет.