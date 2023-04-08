Лондон, 8 апреля, 2023, 04:10 — ИА Регнум. Украинские войска пытались захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в октябре 2022 года, но действия ВСУ закончились провалом, пишет британская газета The Times со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В операции участвовало более 600 бойцов элитных подразделений. Их группа использовала 30 лодок и намеревалась высадиться на левый берег Днепра. Отряд ВСУ был вооружен крупнокалиберными пулеметами, автоматическими гранатометами MK-19 и противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК).

Один из участников операции заявил, что украинские военные не ожидали отпора и применения российскими военными артиллерии. По его словам, группа ВСУ на лодках подверглась обстрелу прямо по воде.

Он также отметил, что ВС России построили очень плотную оборону возле ЗАЭС и заминировали все подходы к ней. В Times уточнили, что украинские военные пытались поразить российские позиции из установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, в публикации утверждается, что перед операцией ВСУ получили от американской стороны «оперативные сведения» о ситуации на атомной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что следует принять механизм международных санкций против Украины, чтобы уберечь Запорожскую АЭС от обстрелов со стороны украинских сил.

По его мнению, ограничения должны коснуться представителей киевского правительства и руководства силовых органов, причастных к атакам на станцию.