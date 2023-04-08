Киев, 8 апреля, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Видеообращение посла Украины в Болгарии Олеси Иващук, одетой в халат, разместило в соцсетях украинское посольство в этой стране. Об этом 8 апреля сообщает украинское издание «Страна. ua».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Скан видеообращения Иващук в «домашнем халате» разместил журналист украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко. Когда видеозапись с обращением Иващук начала с высокой скоростью расходиться по социальным сетям, посольство Украины в Болгарии удалило ролик.

Сейчас в социальной сети украинской дипмиссии опубликован другой видеоролик, где Илащук уже одета в пиджак.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что указом президента Украины Владимира Зеленского на должность посла Украины в Болгарии была назначена специалист по сексологии и драгоценным украшениям Олеся Илащук. Новый посол никогда не работала в госструктурах и у неё нет опыта работы на дипломатической службе.