Вена, 8 апреля, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предпринимает попытки «откалибровать» свое предложение по безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) для ускорения реализации инициативы, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

Об этом дипломат заявил в разговоре с ТАСС. По его словам, речи о затягивании процесса со стороны МАГАТЭ нет. Ульянов отметил, что Гросси сообщил о планах по изменению позиции еще до 29 марта, когда состоялся его визит на объект.

Постпред добавил, что глава МАГАТЭ отказался от использования термина «зона» и дал четко понять, что необходимо защищать именно станцию без прилегающих к предприятию территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Рафаэль Гросси написал о том, что провел встречу с рядом высокопоставленных чиновников из России в Калининграде, где обсуждались вопросы безопасности на Запорожской АЭС. 7 апреля Михаил Ульянов заявил, что негативная позиция Украины не дает надежд на реализацию в ближайшее время инициативы МАГАТЭ по безопасности на ЗАЭС.