Москва, 8 апреля, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Случившиеся 7 апреля на Московской бирже разворот курса рубля от ослабления к укреплению на торгах сопровождался резким ростом объема валютных операций, сообщает агентство РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Существенный рост оборотов произошёл на торгах в долларах и юанях, а также, в меньшей степени, в евро.

Во второй половине дня произошел разворот валютных курсов, и российский рубль не только отыграл своё утреннее ослабление, но и стал торговаться дороже, чем было предыдущим днём.

Как сообщалось ранее, в ходе торгов на Московской бирже 7 апреля курс доллара впервые с 14 апреля 2022 года превысил 82 рубля за единицу. Курс же китайского юаня превысил 12 рублей за единицу.