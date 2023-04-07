Киев, 8 апреля, 2023, 02:55 — ИА Регнум. Захват Крыма украинской стороной следует считать безальтернативным вариантом не только для Киева, но и для всего остального мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он уверен, что полуостров вновь станет частью Украины. Зеленский утверждает, что попадание Крыма под контроль Киева необходимо для порядка в мире, опирающегося на конвенции и устав ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта МИД России предупредил, что Украина продолжает планировать военный захват Крыма, а также нанесение ударов по полуострову. В ведомстве напомнили, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в этом российском регионе «легитимными целями» для ВСУ.

5 апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может захватить Крым в течение пяти-семи месяцев.