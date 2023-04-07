Киев, 8 апреля, 2023, 02:58 — ИА Регнум. Киевские власти намерены разработать новый санкционный список. Об этом заявил 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Аппарат Совета национальной безопасности и обороны вместе с правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список», — сказал Зеленский.

Он не назвал никаких подробностей, в том числе фамилии людей и названия компаний, против которых будут введены санкции.

Как сообщалось ранее, 1 апреля Зеленский ввёл санкции в отношении 33 граждан России и 255 компаний. В санкционном списке оказались главы 13 регионов России, министр чрезвычайных ситуаций РФ Александр Куренков, начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск России Михаил Матвеевский и командующий ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев.