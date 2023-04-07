Москва, 8 апреля, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Информация о методисте Высшей школы экономики (ВШЭ), который выдает себя за женщину, «является странной» и требует проверки, заявил первый заместитель руководителя комитета Госдумы по науке Александр Мажуга («Единая Россия»).

Igor__G Высшая школа экономики

«Мне кажется, надо проверить достоверность этого, это кажется странным для высшего учебного заведения Российской Федерации», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») написала в своем Telegram-канале о том, что ей поступили данные о методисте ВШЭ, который, «являясь мужчиной, открыто позиционирует себя как женщина». По словам вице-спикера, сотрудник вуза просит студентов обращаться к себе «в женском роде».

Кузнецова также сообщила, что довела эти сведения до министра высшего образования и науки Валерия Фалькова, взявшего ситуацию под свой контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года австрийские СМИ распространили информацию о скандале в городе Линц: преподавателя торговой академии уволили после того, как выяснилось, что он был владельцем борделя. Мужчина подал в суд, который не стал восстанавливать его на рабочем месте, но постановил переквалифицировать срочное увольнение на обычное, что предоставляет ряд преимуществ.