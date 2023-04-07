Варшава, 8 апреля, 2023, 02:01 — ИА Регнум. Польские фермеры собираются с 11 апреля перекрыть дорогу, идущую из Украины в село Дорохуск, расположенное у границы в Люблинском воеводстве Польши, заявил глава Национального союза фермеров республики Владислав Серафин 7 апреля в эфире радиостанции RMF FM.

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Акция нацелена на борьбу с ввозом зерна в страну украинского зерна. Блокировка движения должна продлиться три дня.

Серафин предупредил, что фермеры будут продолжать акции по всей Польше до тех пор, пока власти не примут документально оформленные решения по ограничению экспорта зерна с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля испанская газета El País написала о том, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия недовольны отсутствием пошлин на поставки украинского зерна. Они требуют вернуть ограничения или смягчить решение ЕС о приостановке действия пошлин и импортных квот на некоторую украинскую продукцию, в том числе и на зерно.

В издании подчеркнули, что ситуация может подорвать общеевропейскую солидарность с Киевом.