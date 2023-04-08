В Тель-Авиве погибший и пострадавшие при теракте на набережной оказались туристами

Тель-Авив, Израиль, , 01:34 — REGNUM Погибший в результате теракта на набережной в Тель-Авиве оказался гражданином Италии, все пострадавшие являются туристами из разных стран. Об этом 8 апреля сообщила израильская газета Jerusalem Post.

Израиль Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Погибший в результате теракта на набережной в Тель-Авиве мужчина 30-ти лет был туристом из Италии. Среди пострадавших оказались туристы из Италии и Великобритании.

Уточняется, что травмы получили шесть человек, из них у троих ранения средней степени тяжести, ещё два человека — мужчина и женщина — получили лёгкие травмы.

Начальник полиции Тель-Авива Амихай Эшед уточнил, что территория в районе теракта оцеплена, но предполагаемый преступник был нейтрализован.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что водитель протаранил людей на набережной Тель-Авива в пешеходной зоне. Происшествие было квалифицировано как теракт. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервистов армии и полиции после теракта в Тель-Авиве.