Эрдоган заявил об усилиях Анкары по урегулированию конфликта на Украине

Анкара, , 01:53 — REGNUM Турция предпринимает все усилия и ведёт переговоры для скорейшего прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил 7 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на ужине по случаю священного для мусульман месяца Рамадан

Реджеп Тайип Эрдоган tccb.gov.tr

«Нам пришлось бороться с последствиями войны, разразившейся между Россией и Украиной, которая рисковала распространиться. Проводя взвешенную и примирительную политику, мы не позволили искре войны перекинуться на нашу страну», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Анкара продолжает вести переговоры, направленные на урегулирование конфликта.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу указал на необходимость завершения конфликта на Украине путём дипломатии. Об этом турецкий министр заявил на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран — членов НАТО в Брюсселе.