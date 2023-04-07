Рим, 8 апреля, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск не смог посетить крестный ход, который прошел в преддверии католической Пасхи у стен Колизея в Риме, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Колизей

Решение понтифика связано с холодной погодой и его состоянием здоровья. 86-летний глава Католической церкви неделю назад оказался на несколько дней в больнице из-за вирусного бронхита.

Он следил за церемонией из гостиницы «Святая Марфа», которая находится на территории Ватикана. В процессии приняло участие около 20 тысяч человек, некоторые из которых держали лампадки в руках.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля папа Франциск призвал стороны украинского конфликта начать двухнедельное перемирие с 9 апреля, когда католики празднуют Пасху.

В свою очередь, бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что Украина может воспользоваться инициативой папы Римского о пасхальном перемирии для пополнения вооружений ВСУ.